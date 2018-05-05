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В Казахстане хотят ограничить процентные ставки по онлайн-кредитам
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В Казахстане хотят ограничить процентные ставки по онлайн-кредитам 

Мир24 1 час назад
В Казахстане намерены ограничить процентные ставки по онлайн-кредитам, сообщает «МИР 24».
Нацбанк предложил депутатам поддержать законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле» и зафиксировать процентную ставку на уровне 100% годовых.
«Почему 100%? Легко считается — это два долга. Человек занимает, через год если вы должны отдать больше чем два долга, мы считаем это уже ростовщической услугой, люди имеют право по тем поправкам, которые мы сделали, не возвращать этот долг кредитору. То есть суд признает такую сделку ничтожной», — пояснил председатель Национального банка республики Данияр Акишев.
Также глава Нацбанка рассказал о жалобах на онлайн-компании. Сейчас процентная ставка по таким кредитам в Казахстане превышает 700%.
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