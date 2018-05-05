Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей при появлении второго и третьего ребенка

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Изменениями в Правила также предусматривается уточнение норм Правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с Правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, семья сможет получить ипотеку на льготных условиях даже если дети родятся в последний день действия программы.

Также изменения предусматривают возможность установить процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых. При этом субсидии будут предоставляться, исходя из уровня ставки 6% годовых.