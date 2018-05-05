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Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей при появлении второго и третьего ребенка
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Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей при появлении второго и третьего ребенка 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.
"Изменениями в Правила также предусматривается уточнение норм Правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с Правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года", — говорится в пояснительной записке к документу.
Таким образом, семья сможет получить ипотеку на льготных условиях даже если дети родятся в последний день действия программы.
Также изменения предусматривают возможность установить процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых. При этом субсидии будут предоставляться, исходя из уровня ставки 6% годовых.
Ранее сообщалось, что Минфин разрешил более 40 банкам выдавать ипотеку под 6% годовых семьям с детьми.
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