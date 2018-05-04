Супруга замгенпрокурора по ЮФО заработала в 7 раз больше мужа

Заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу Андрей Кикоть в 2017 году заработал 3,6 млн рублей, что на 1,2 млн рублей больше, чем годом ранее. Ему принадлежат земельный участок площадью 600 кв.м и нежилое строение площадью 18,2 кв.м.

«ФедералПресс» напоминает, что Кикоть был назначен на пост замгенпрокурора по ЮФО в марте 2017 года. По инициативе Кикотя в регионе прошли проверки в строительной отрасли, приведшие к массовым задержаниям.

Супруга прокурора заработала за прошлый год 25 млн рублей, увеличив свой доход в два раза. В собственности у нее имеется автомобиль Audi Q-7. Семья Кикотя имеет в пользовании три квартиры общей площадью более 360 кв.м.

Как ранее писал «ФедералПресс», за прошлый год ректор ЮФУ Марина Боровская заработала 8 млн 981 тыс. рублей. Это на 3,5 миллиона больше, чем в 2016 году. В среднем она получала по 748 тысяч в месяц. Муж Боровской за прошлый год заработал 1,2 миллиона рублей. После публикации декларации, Боровская объяснила рост своих доходов.

Фото: chuvprok.gov.ru