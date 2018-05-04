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Супруга замгенпрокурора по ЮФО заработала в 7 раз больше мужа
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Супруга замгенпрокурора по ЮФО заработала в 7 раз больше мужа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу Андрей Кикоть в 2017 году заработал 3,6 млн рублей, что на 1,2 млн рублей больше, чем годом ранее. Ему принадлежат земельный участок площадью 600 кв.м и нежилое строение площадью 18,2 кв.м.
«ФедералПресс» напоминает, что Кикоть был назначен на пост замгенпрокурора по ЮФО в марте 2017 года. По инициативе Кикотя в регионе прошли проверки в строительной отрасли, приведшие к массовым задержаниям.
Супруга прокурора заработала за прошлый год 25 млн рублей, увеличив свой доход в два раза. В собственности у нее имеется автомобиль Audi Q-7. Семья Кикотя имеет в пользовании три квартиры общей площадью более 360 кв.м.
Как ранее писал «ФедералПресс», за прошлый год ректор ЮФУ Марина Боровская заработала 8 млн 981 тыс. рублей. Это на 3,5 миллиона больше, чем в 2016 году. В среднем она получала по 748 тысяч в месяц. Муж Боровской за прошлый год заработал 1,2 миллиона рублей. После публикации декларации, Боровская объяснила рост своих доходов.
Фото: chuvprok.gov.ru
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