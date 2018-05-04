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Доля плохих кредитов в средних банках Казахстана составляет 70 проц — глава Нацбанка
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Доля плохих кредитов в средних банках Казахстана составляет 70 проц — глава Нацбанка 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом сегодня в Астане заявил председатель Национального банка Данияр Акишев на парламентских слушаниях в сенате парламента Казахстана.
По его словам, реальный уровень плохих кредитов в 2012 году составлял 41,5 проц, сейчас — 23,6 проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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