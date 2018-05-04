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Россияне признались, что семья для них — главное счастье
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Россияне признались, что семья для них — главное счастье 

Аист на крыше 33 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Социологи провели ежегодный мониторинг удовлетворённости россиян своей жизнью. В очередной раз специалисты подтвердили, что главным залогом счастья в нашей стране является наличие семьи, передаёт «Детстрана» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Согласно статистике, на сегодняшний день более 80% жителей России считают себя счастливыми людьми. Как и в прошлых годах, уровень удовлетворённости коррелировался с финансовым положением. Так, доля счастливых среди богатых слоёв россиян приближается к 97%.
Однако, деньги оказались не единственным «фактором радости». Так, каждый третий россиянин признался, что главной причиной его положительных эмоций является семья. Следом за семьёй оказалось здоровье, его выделили в качестве главного фактора в два раза меньше респондентов. И только каждый седьмой отметил хорошую работу причиной своего морального благополучия.
Основной причиной недовольства большинства россиян оказались финансовые проблемы.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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