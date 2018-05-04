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ЦБ планирует сократить 3,2 тыс. сотрудников в первом полугодии 2018 года
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ЦБ планирует сократить 3,2 тыс. сотрудников в первом полугодии 2018 года 

Rambler News Service 36 минут назад
В первой половине 2018 года численность работников Банка России сократится на 3,2 тысячи единиц, или на 5,7%, следует из годового отчета ЦБ за 2017 год.
«В ходе проведения организационно-штатных изменений численность работников Банка России в 2017 году увеличилась на 0,9 тыс. единиц, или на 2%, и составила 55,6 тыс. единиц. В первой половине 2018 года, с учетом принятых в 2017 году решений, численность сократится на 3,2 тыс. единиц, или на 5,7%», — говорится в документе.
В отчете отмечается, что ЦБ в 2017 году продолжил активную работу по совершенствованию организационной структуры Банка России и оптимизации численности персонала.
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