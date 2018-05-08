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265 миллионов рублей направлено на выплаты ветеранам Приморья в 2017 году
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265 миллионов рублей направлено на выплаты ветеранам Приморья в 2017 году 

АиФ-Владивосток 8 мая 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Почти 265 миллионов рублей в 2017 году направили на меры социальной поддержки приморцам, имеющим ветеранский статус. 212 миллионов рублей — федеральные средства, остальные предоставлены региональным бюджетом.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, получателями различных выплат являются около 20 тысяч человек. Это ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним льготники.
В ветеранском списке 1067 участников и инвалидов войны, а также несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Ветеранский статус имеют жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших фронтовиков, около 5,3 тысяч тружеников тыла, а также почти 10,6 тысяч ветеранов боевых действий.
За счет средств федерального бюджета льготникам компенсируют расходы на жилье и коммунальные услуги. За счет средств краевого бюджета в дополнение к федеральным полномочиям труженикам тыла компенсируют расходы на коммунальные услуги. В рамках краевого закона № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» предусмотрена 50% компенсация транспортных расходов в некоторых видах городского, пригородного, междугороднего транспорта.
«При необходимости ветеранам Великой Отечественной войны могут быть предоставлены выплаты, которые получают другие приморцы. Ветеранские семьи могут компенсировать расходы на уплату взноса на капитальный ремонт, оформить жилищно-коммунальную субсидию. Пенсионеры получают ежегодную губернаторскую выплату в размере 1 тысячи рублей», — информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.
Материальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется и по линии Пенсионного фонда России. Как сообщили в федеральном ведомстве, более 900 фронтовиков получают две пенсии — страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Средний размер этих двух пенсий составляет 38 тысяч рублей.
В дополнение к пенсионному обеспечению ветераны получают ежемесячную денежную выплату как федеральные льготники. Для инвалидов Великой Отечественной войны ее размер составляет почти 5, 2 тысячи рублей, для участников — 3,9 тысячи рублей. Жители блокадного Ленинграда ежемесячно получаю по 2 850 рублей.
Еще одна выплата установлена Указом Президента РФ к 60-й годовщине Великой Победы. К пенсии инвалидов и участников войны доплачивается ежемесячно 1 тысяча рублей, жителям блокадного Ленинграда — 500 рублей ежемесячно, несовершеннолетним и совершеннолетним узникам концлагерей выплачивается по 1000 и 500 рублей, соответственно.
По словам вице-губернатора края Павла Серебрякова, все социальные выплаты ветеранские семьи получают вовремя и в полном объеме.
«Задача органов социальной защиты — обеспечить финансовую поддержку пожилым людям. Наша общая задача — сделать жизнь ветеранов комфортной и качественной. А главное — не предать забвению тот ратный путь, который прошли эти люди в годы войны, всегда помнить, какой ценой досталась нам Великая Победа 73 года назад», — подчеркивает он.
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