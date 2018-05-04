Оплату за свет на Вологодчине освободили от комиссии

4 мая региональные руководители компаний подписали соответствующий договор. Безкомиссионные оплаты уже начали принимать в кредитной организации. Причем заплатить за свет можно как в отделениях банках, так и кассах, банкоматах, платежных терминалах, а также через онлайн, мобильные сервисы и услугу «Автоплатеж».

«Принимая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Вологодской области , приоритетной задачей мы ставили организацию комфортного обслуживания населения и юридических лиц. За короткий срок разработаны и предложены потребителям удобные сервисы для передачи показаний электросчетчиков, организована многоканальная обратная связь. И вот новый удобный ресурс: в мае порядка 600 тыс. жителей Вологодской области получат первые счета от нового гарантирующего поставщика, и смогут оплатить их без дополнительных затрат через широкую филиальную сеть и сервисы банка. Собственники смогут выбрать наиболее удобный вариант оплаты и сэкономить личные средства», — сказал директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Виктор Луцкович.

В энергетической компании, уверены, нововведение способствует повышению собираемости платежей.

«Сбербанк расширяет сотрудничество с крупнейшими региональными поставщиками коммунальных услуг. Подписание сегодняшнего соглашения предусматривает отмену комиссии при совершении платежей за электроэнергию в пользу МРСК «Северо-Запада во всех каналах Вологодского отделения Сбербанка, включая банкоматы и информационно-платежные терминалы, платежи через интернет-банк и мобильное приложение „Сбербанк Онлайн“, а также офисы банка. Данное условие распространяется, в том числе, и на квитанции за апрель, которые вологжане получат в ближайшие дни», — пояснил заместитель управляющего Вологодским отделением ПАО «Сбербанк» России Алексей Агуров.

При оплате счетов за свет вологжанам рекомендуют внимательно смотреть на реквизиты, ведь они изменились. Все квитанции за электричество, которые в начале мая получат жители региона, имеют двухмерный штрихкод, который поможет избежать ошибок при наборе реквизитов. А вот тем, кто оплачивает по шаблону в интернет-банке, мобильном приложении, платежном терминале, нужно будет изменить данные для перевода средств. Тем, у кого подключена услуга «Автоплатеж», нужно переподключить ее. Это можно сделать самостоятельно или обратиться за консультацией к специалисту банка.

Предусмотрел поставщик и ситуацию, если платеж клиенты отправят по старым реквизитам. С мая автоплатежи в адрес прежнего поставщика электроэнергии — компании «Вологдаэнергосбыт» –автоматически деактивированы, о чем клиенты получат автоматическое SMS. Однако возможность оплатить услуги, полученные от «Вологдаэнергосбыт», сохранятся: тем, кто не успел оплатить квитанцию за март или погасить задолженность перед данным поставщиком, совершить оплату можно через все каналы банка, введя реквизиты и номер расчетного счета.