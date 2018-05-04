ВСС предлагает стандартизировать признаки страховых мошенников

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Всероссийский союз страховщиков предложит компаниям ввести на уровне стандартов минимальный список признаков мошенничества при рассмотрении страховых случаев, сообщил ТАСС вице-президент ВСС Сергей Ефремов по итогам рабочей встречи с представителями Германского союза страховщиков (ГСС) в Берлине.

По его словам, в Германии действует система «красного флага»: если при введении данных о страховом случае система видит совокупность определенных подозрительных признаков, заявление помечается условным «красным флагом», что означает высокую вероятность мошенничества. Такое заявление автоматически попадает в службу расследований компании, которая проводит дополнительную проверку события и приходит к выводу, есть ли там основания для выплаты страхового возмещения, или подозрения на мошенничество не устранимы и выплате надо отказать.

Такую систему признаков на уровне стандартов стоит внедрить и среди российских страховщиков, считает Ефремов. «Например, страховой случай происходит в день заключения договора или в течение ближайших трех дней; величина заявленного убытка выше среднего — допустим, 150 тыс. рублей по ОСАГО; событие произошло ночью без свидетелей; страхователь обращается за выплатой в течение года второй— третий раз, часто меняет страховые компании — совокупность сразу нескольких таких признаков может означать большую вероятность мошенничества», — привел пример Ефремов.

Ефремов отмечает, что при определенном наборе признаков служба расследований должна будет произвести минимальные действия по проверке — например, сделать запрос в ГИБДД , без этого работа по урегулированию убытка не сможет быть продолжена. «В России подобная система действует лишь в отдельных страховых компаниях, большинство таким образом не работает, и тем самым рынок „плодит мошенников. Минимальные стандарты для всех компаний обязательно должны быть сделаны“, — уверен он.

По словам Ефремова, такие стандарты ВСС в ближайшее время начнет обсуждать со страховыми компаниями. Вице-президент союза опасается, что многие компании будут против, так как это предполагает дополнительные затраты на IT и персонал. Инициативу обсудят на профильных конференциях по борьбе со страховым мошенничеством, на комитетах по противодействию мошенничеству ВСС и Российского союза автостраховщиков. Затем стандарты могут вынести на президиум союза, который и будет принимать решение. По оценкам Сергея Ефремова, это перспектива одного года.

Он также отмечает, что для борьбы с мошенничеством необходимо развивать бюро страховых историй по всем видам страхования (сейчас существует только в автостраховании) и отделять в структуре страховых компаний службу расследований от службы безопасности. На эти меры указывала также консалтинговая компания KPMG, готовившая обзор международного опыта по борьбе со страховым мошенничеством.

Международный опыт

В России страховое мошенничество наиболее распространено в ОСАГО. По оценкам РСА, мошенникам достается до 30% выплат по ОСАГО. Основную проблему для страховщиков ОСАГО в РФ представляют так называемые недобросовестные автоюристы, которые взыскивают со страховщиков завышенные суммы возмещения в судах, выкупая права требования у потерпевших в ДТП. В РСА считают, что такие автоюристы часто фальсифицируют договоры цессии, доверенности, экспертизы и сами ДТП, нарушают порядок досудебной претензии, стремясь довести дело до суда, завышают стоимость услуг и экспертизы в суде и услуг самих недобросовестных автоюристов. По данным РСА, выплаты страховщиков по суду в 2017 году выросли в 1,5 раза, до 37,4 млрд руб., в том числе 19,5 млрд руб. составили накладные расходы — штрафы, пени и неустойки.

В целом ущерб от мошенничества в ОСАГО РСА оценивал в среднем 60 млрд руб. в год, где 20 млрд руб. — убытки от активности недобросовестных посредников, 7-10 млрд руб. — мошенничество самих страхователей (завышение ущерба и заявление убытка по не произошедшему ДТП), 10-15 млрд руб. от распространения поддельных полисов ОСАГО и 15 млрд руб от управления авто без полиса ОСАГО.

В Германии ущерб рынка от страхового мошенничества оценивается примерно на €5 млрд в год (около 10% от всей суммы возмещений по страхованию от ущерба и несчастных случаев), привел данные на встрече с представителями ВСС старший эксперт и менеджер по борьбе со страховым мошенничеством Германского союза Петер Холмстель. Он подчеркнул, что это оценочные данные, так как мошенничество, как и в России, носит латентный характер, и говорить именно о мошенничестве можно только после решения суда. Обязательную статистику по обращению компаний правоохранительные органы и возбуждению уголовных дел германский союз страховщиков начал собирать совсем недавно (РСА также начал эту работу в 4 квартале 2017 года).

При этом в Германии, в отличие от России, большинство таких случаев происходит не в автостраховании, а в страховании ответственности (например, за залив перед соседями). В этом сегменте 15,6% страховых случаев являются сомнительными, свидетельствует статистика ГСС, в страховании имущества — 9,2%, в автостраховании — 7,2% (в российском ОСАГО доля оценивалась до 30%).

»Речь идет именно о частных случаях недобросовестности самих страхователей" -, подчеркнул Петер Холмстель. В Германии не существует понятия, аналогичного российским «недобросовестным автоюристам». Холмстель объяснил что для подобных посредников нет экономического интереса. Согласно законодательству Германии, по суду выплачивается только сумма страхового возмещения, штрафов для страховщиков нет. В России же при выплате по решению суда страховщик выплачивает не только сумму возмещения, но и дополнительно штраф в размере 50% от нее (по закону о защите прав потребителей), а также оплачивает все сопутствующие расходы.