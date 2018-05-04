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«Хозяйка Югры» Комарова заработала меньше подчиненных
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«Хозяйка Югры» Комарова заработала меньше подчиненных 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась о денежных поступлениях за 2017 год. За год ее доходы снизились на 150 тысяч рублей и составили 2,8 миллиона. Сведения о доходах главы региона и ее заместителей опубликованы на официальном портале властей Югры, передает "Уралинформбюро".
Согласно декларации, в сумму 2,8 миллиона рублей вошли пенсия и единовременная гражданам, получающим пенсию. В собственности у губернатора, как и прежде, находятся квартира площадью 186 «квадратов» и машиноместо, а в пользовании — жилой дом (459 квадратных метров).
В доходах Наталья Комарова оказалась скромнее своих подчиненных. Так, Павел Сидоров, заработавший меньше других заместителей губернатора, отчитался о денежных поступлениях в объеме 4,9 миллиона рублей. Самый высокий заработок у Фануза Арсланова — его доход составил 9,2 миллиона рублей.
Ранее по теме: Доходы Генпрокурора Чайки продолжают расти
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