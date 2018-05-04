Силуанов рассказал о пользе нового налога

Силуанов объяснил возможное введение нового налога

Налог на профессиональный доход, который введут для предпринимателей, работающих в одиночку, и самозанятых граждан, должен помочь им легализоваться. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр финансов Антон Силуанов

По его словам, предприниматели, работающие без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, смогут зарегистрироваться и выполнять свои обязательства гражданина.