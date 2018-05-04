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АКРА присвоило банку «Итуруп» рейтинг «В+ (RU)»
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АКРА присвоило банку «Итуруп» рейтинг «В+ (RU)» 

Банки.ру 2 часа назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Итуруп» (Южно-Сахалинск) кредитный рейтинг на уровне «В+ (RU)», прогноз — «стабильный».
Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг банка обусловлен его «очень слабой рыночной позицией, сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию».
«Очень слабая оценка бизнес-профиля («b-») обусловлена существенной концентрацией деятельности банка в одном регионе, который отличает ограниченная клиентская база, слабой диверсификацией операционного дохода… в связи с доминированием одного направления бизнеса (расчетно-кассовое обслуживание), а также существенной концентрацией на обслуживании интересов собственника», — отмечается, в частности, в релизе.
В числе прочего АКРА обращает внимание на высокую способность банка генерировать капитал: в течение последних пяти лет банк демонстрировал положительный финансовый результат. Кроме того, по оценке агентства, банк способен выдержать значительный отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценария. Позиция по долгосрочной ликвидности оценивается как сильная, что в основном обусловлено краткосрочным характером активных операций банка «Итуруп» и структурой его фондирования. Сдерживающее влияние на оценку фондирования оказывает концентрация на привлеченных средствах от группы клиентов, связанных с банком (до 64,2% его совокупных обязательств).
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