Депутаты: маткапитал можно будет использовать для покупки дачи

Законопроект уже подготовлен депутатами фракции "Справедливая Россия" , сообщает РБК. В пояснении говорится, что эта возможность использования маткапитала будет очень актуальна для многих российских семей, которые хотели бы отдыхать и вести хозяйство в собственном загородном доме. Депутаты также обратили внимание на то, что улучшение жилищных условий — самый популярный способ использования маткапитала. Он оставляет далеко позади образование детей и пенсионные накопления.

А недавно был принят закон, согласно которому средства из маткапитала можно потратить на первоначальный взнос при получении льготной ипотеки под 6%.