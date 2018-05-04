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Депутаты: маткапитал можно будет использовать для покупки дачи
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Депутаты: маткапитал можно будет использовать для покупки дачи 

Детстрана.ру 20 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Законопроект уже подготовлен депутатами фракции "Справедливая Россия", сообщает РБК. В пояснении говорится, что эта возможность использования маткапитала будет очень актуальна для многих российских семей, которые хотели бы отдыхать и вести хозяйство в собственном загородном доме. Депутаты также обратили внимание на то, что улучшение жилищных условий — самый популярный способ использования маткапитала. Он оставляет далеко позади образование детей и пенсионные накопления.
А недавно был принят закон, согласно которому средства из маткапитала можно потратить на первоначальный взнос при получении льготной ипотеки под 6%.
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