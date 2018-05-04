Половина россиян ждет от Путина значительных изменений

Почти половина российских граждан (48%) ждет от главы государства Владимира Путина «значительных изменений» в управлении страной. Россиян беспокоят проблемы в социальной сфере и вопросы пенсионного обеспечения. При этом треть респондентов считает, что российский лидер не учитывает мнение граждан при принятии решений. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению 37% опрошенных ФОМ россиян, Путин справляется с президентскими функциями лучше, чем в предыдущие сроки. 43% респондентов считают, что он справляется с обязанностями главы государства на прежнем уровне, 9% респондентов полагают, что ситуация изменилась в худшую сторону. Лично к Путину стали относиться хуже, чем в начале 2000-х годов, 14% опрошенных. Наиболее часто об ухудшении отношения к Путину отвечали в 2012 году (26%), когда в России проходили массовые митинги против фальсификаций на выборах.

25% респондентов считают, что «наиболее серьезные перемены» как в лучшую, так и в худшую сторону в государстве происходят благодаря Путину.

При этом такой же процент людей полагает, что действующий президент не оказывает никакого влияния ни на то, ни на другое. 30% убеждены, что переменам к лучшему страна обязана Путину, а отрицательные моменты происходят в силу не зависящих от него обстоятельств.

По мнению 54% респондентов, Путин при принятии решений прежде всего руководствуется мнением россиян, 33% считают, что мнение граждан для него «не самое главное». Оставшаяся часть затруднилась ответить на вопрос. 84% граждан думают, что у российского лидера существует «своя команда», на которую он опирается и доверяет. При этом 52% опрошенных сообщили, что в окружении Путина есть люди, которые влияют на него и его решения. Среди таких персон назвали имя главы правительства РФ Дмитрия Медведева (5%), а также крупных бизнесменов, советников, помощников, приближенных, депутатов, министров и политиков (все по 3%).

По сравнению с 2012 годом увеличилось количество людей, которые хотели бы «значительных изменений» в государственном управлении — с 44% до 48%. 21% россиян согласны на «незначительные» изменения, еще 20% все устраивает, а 11% затруднились дать ответ на этот вопрос. На прямой вопрос о том, каких конкретно изменений они бы хотели, большая часть опрошенных ответили, что ждут повышения пенсий (16%), 11% ждут «решения социальных проблем». Про «стабильность, мир» высказался только 1% россиян.

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