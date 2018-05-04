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ФНС вправе давать рассрочку по уплате страховых взносов за 2016 год
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ФНС вправе давать рассрочку по уплате страховых взносов за 2016 год 

Время бухгалтера 30 минут назад
Компания в 2017 году обратилась в ФНС РФ с просьбой об отсрочке по перечислению страховых взносов за 2016 год в сумме около 200 млн рублей.
Налоговики отказали в рассмотрении заявления со ссылкой на то, что страховые взносы до 2017 года не их компетенция. За старые периоды отвечают ПФР, ФСС и ФФОМС. Предприятие обратилось в фонды, но там заявили, что с 2017 года подобными взносами по взносам уже не занимаются.
В связи с этим компания подала в суд, потребовав признать отказ ФНС РФ незаконным.
Судьи удовлетворили этот иск.
Арбитры исходили из того, что после 01.01.2017 дня отмены Закона 212-ФЗ внебюджетные фонды лишились полномочий по вопросу рассрочки по уплате указанных взносов. Такие полномочия теперь есть только у ФНС РФ на основании норм НК РФ.
Кроме того, ст. 19 Закона от 03.07.2016 250-ФЗ (отменившего Закон 212-ФЗ) предусмотрена передача фондами налоговым органам сведений о суммах недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам, образовавшимся на 1 января 2017 года.
При этом регламентированные прежде Законом 212-ФЗ страховые взносы по своей природе и предназначению не отличаются от страховых взносов, установленных ныне гл. 34.1 НК РФ. Это означает, что ранее действовавший регламент отсрочек по уплате налогов с 01.01.2017 в настоящее время должен распространяться и на страховые взносы.
Таким образом, отказ ФНС вне закона и она обязана рассмотреть заявление компании по существу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 19.04.2018 № Ф05-4180/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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