Доход губернатора Ярославской области в 2017 году снизился почти на 444 тыс. рублей

В 2017 году доход главы Ярославской области составил 2,43 млн рублей, что, согласно документам, на 444 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году, когда он заработал 2,874 млн рублей.

В собственности у Миронова находится автомобиль Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4 Matic, квартира площадью 176,3 кв. м и одна треть в квартире размером 74,6 кв. м. Кроме того, задекларированы четыре машиноместа. Также в отчете указано помещение площадью 64,6 кв. м, которое находится в пользовании.