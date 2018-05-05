Доход губернатора Ярославской области в 2017 году снизился почти на 444 тыс. рублей 

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отчитался о доходе и имуществе за 2017 год, в сравнении с предыдущим годом он заработал на 444,1 тыс. рублей меньше. Данные об этом в субботу размещены на официальном сайте областного правительства.
В 2017 году доход главы Ярославской области составил 2,43 млн рублей, что, согласно документам, на 444 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году, когда он заработал 2,874 млн рублей.
В собственности у Миронова находится автомобиль Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4 Matic, квартира площадью 176,3 кв. м и одна треть в квартире размером 74,6 кв. м. Кроме того, задекларированы четыре машиноместа. Также в отчете указано помещение площадью 64,6 кв. м, которое находится в пользовании.
Дмитрий Миронов с 28 июля 2016 года исполнял обязанности губернатора Ярославской области после досрочного прекращения полномочий предыдущего главы региона Сергея Ястребова. 10 сентября 2017 года Миронов одержал победу на выборах, набрав 79,32% голосов избирателей, а 19 сентября официально вступил в должность губернатора.