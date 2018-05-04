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В ТПП прокомментировали «черные списки» банков
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В ТПП прокомментировали ситуацию с «черными списками» клиентов в банках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Блокировка клиентских операций банками в обход "черных списков" может перерасти в проблему, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что механизм двухуровневой реабилитации клиентов, получивших отказ банка в обслуживании или проведении операции, для исключения их из "черного списка" обернулся сложностями.
Отказники стали обращаться в банки с запросами на исключение из списка, чтобы в итоге дойти до межведомственной комиссии, организованной при ЦБ. Банки же, чтобы сталкиваться с реабилитацией как можно реже, теперь предпочитают отказывать сразу, не доводя дело до официального включения в черный список через Росфинмониторинг.
"По оценкам ТПП, число настоящих "отказов", то есть через Росфинмониторинг, составляет ничтожные доли процента от общего количества отказов. Иными словами, отказы на уровне банков могут вырасти в проблему", — утверждает Катырин.
По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций, следует говорить о путях расширения и совершенствования реабилитационных процедур как со стороны банков, так и со стороны Росфинмониторинга. "Это, по нашему мнению, вполне достижимо", — уверен глава палаты.
Он также уточнил, что компании-члены ТПП РФ на сегодняшний день не имеют негативного опыта, связанного с попаданием в "черный список" ненадежных клиентов. "Предприниматели к нам по такому вопросу не обращались", — сообщил он.
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