В ТПП прокомментировали «черные списки» банков

В ТПП прокомментировали ситуацию с «черными списками» клиентов в банках

В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что механизм двухуровневой реабилитации клиентов, получивших отказ банка в обслуживании или проведении операции, для исключения их из "черного списка" обернулся сложностями.

Отказники стали обращаться в банки с запросами на исключение из списка, чтобы в итоге дойти до межведомственной комиссии, организованной при ЦБ . Банки же, чтобы сталкиваться с реабилитацией как можно реже, теперь предпочитают отказывать сразу, не доводя дело до официального включения в черный список через Росфинмониторинг

"По оценкам ТПП, число настоящих "отказов", то есть через Росфинмониторинг, составляет ничтожные доли процента от общего количества отказов. Иными словами, отказы на уровне банков могут вырасти в проблему", — утверждает Катырин.

По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций, следует говорить о путях расширения и совершенствования реабилитационных процедур как со стороны банков, так и со стороны Росфинмониторинга. "Это, по нашему мнению, вполне достижимо", — уверен глава палаты.

Он также уточнил, что компании-члены ТПП РФ на сегодняшний день не имеют негативного опыта, связанного с попаданием в "черный список" ненадежных клиентов. "Предприниматели к нам по такому вопросу не обращались", — сообщил он.