Шесть лет «майским» указам президента

Заместитель губернатора по финансам Вячеслав Кузин рассказал о ходе исполнения «майских» указов президента во Владимирской области

Напомню, что шесть лет назад Владимир Путин , вступая в должность президента Российской Федерации, поставил задачи перед правительством страны, в которых четко были прописаны целевые показатели по зарплатам бюджетников, увеличение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, укреплении семьи и детства и многое другое.

Главный финансист региона сообщил, что средняя зарплата у учителя по состоянию на 1 мая текущего года равняется 27 920 рублям, дошкольных воспитателей — 25 329 рублей, педагогов дополнительного образования — 27 330 рублей, работников колледжей и сузов — 26 803 рубля, учреждений культуры — 26869 рублей, врачей — 53 696 рублей, среднего медицинского персонала — 27 400 рублей, младших медработников — 26 993 рубля, социальных работников — 26 259 рублей, педагогов, работающих с детьми-сиротами — 26 596 рублей.

«Конечно, здесь надо понимать, что это средняя зарплата. Кто-то получает и больше данной суммы, кто-то меньше, но цифры на сегодня такие. Нужно учитывать и стаж работы, и квалификацию сотрудника. Все это учитывает руководитель учреждения, который начисляет заработную плату», — отметил Вячеслав Кузин.

Замгубернатора сообщил и о самом низком госдолге Владимирской области. При расчете, каждый житель региона должен около трех тысяч рублей в год. Всего же — 4 миллиарда 162 миллиона рублей.

«В этом году нами выделено 100 миллионов рублей на обеспечение детей-сирот квартирами. На эти деньги будет куплено 89 квартир, а всего в этом году получат свое собственное жилье 230 детей. Проблема есть, но острота ее постепенно спадает. Также уже пришли деньги на переселение граждан из аварийного фонда. Работаем и в этом направлении», — добавил Кузин.

Все многодетные семьи региона получили земельные участки для строительства со всей необходимой инфраструктурой. Работает, так называемый, и «детский бюджет». Выплата за рождение первого ребенка составляет 9 752 рубля, а при рождении второго можно воспользоваться материнским капиталом, чтобы получать ежемесячную выплату.