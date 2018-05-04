Жительница Вытегорского района лишилась машины из-за долгов

Долг в 240 тысяч рублей по кредиту накопила жительница Вытегорского района. Судебные приставы забрали у нее автомобиль и передали кредитной организации.

Как сообщает пресс-служба областного УФССП, накопив долг, заемщица даже не собиралась оплачивать его и возвращать кредит. Несколько раз предупредив ее об ответственности и последствиях, приставы были вынуждены арестовать принадлежащий ей ««Geely M Cross». Услышав решение, должница молча покинула отдел. Приехавшие проверить сохранность описанного транспортного средства приставы автомобиль не обнаружили. Исполнителям судебных решений пришлось дважды оштрафовать нарушительницу: за воспрепятствование законной деятельности должностного лица и за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Когда автовладелица узнала, что в перспективе ее ждут не только штрафы, но и уголовная ответственность, она предоставила автомобиль. Иномарку передали банку в счет погашения долга.