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Жительница Вытегорского района лишилась машины из-за долгов
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Жительница Вытегорского района лишилась машины из-за долгов 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Долг в 240 тысяч рублей по кредиту накопила жительница Вытегорского района. Судебные приставы забрали у нее автомобиль и передали кредитной организации.
Как сообщает пресс-служба областного УФССП, накопив долг, заемщица даже не собиралась оплачивать его и возвращать кредит. Несколько раз предупредив ее об ответственности и последствиях, приставы были вынуждены арестовать принадлежащий ей ««Geely M Cross». Услышав решение, должница молча покинула отдел. Приехавшие проверить сохранность описанного транспортного средства приставы автомобиль не обнаружили. Исполнителям судебных решений пришлось дважды оштрафовать нарушительницу: за воспрепятствование законной деятельности должностного лица и за нарушение законодательства об исполнительном производстве.
Когда автовладелица узнала, что в перспективе ее ждут не только штрафы, но и уголовная ответственность, она предоставила автомобиль. Иномарку передали банку в счет погашения долга.
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