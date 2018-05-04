Ещё
В 2017 году иностранцы взяли в Испании 21 000 ипотечных кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году иностранцы взяли в Испании 21 000 ипотечных кредитов 

Prian.ru 49 минут назад
Фото: Prian.ru
Наиболее активной в этом плане областью оказалась Каталония — здесь 20% от всех ипотечных кредитов принадлежит иностранцам. Далее идет Валенсийское сообщество (19%), Андалусия (17%) и Мадрид (14%), сообщает noticia.ru.
Средняя сумма ипотеки, выданная испанскими банками зарубежным инвесторам — €128 500. Это на 1,5% больше, чем в 2016 году, и чуть выше, чем среди местных жителей. Средний ипотечный кредит среди испанцев составил в 2017 году €117 000.
Наиболее активные иностранные заемщики в Испании — румыны: на их долю приходится 11,6% всех кредитов. Чуть отстают британцы (9,3%), китайцы (8,4%) и итальянцы (8,4%).
В целом, в 2017 году количество выданных ипотечных кредитов выросло на 11% в сравнении с 2016 годом, достигнув цифры в 310 000. И это неудивительно, ведь интерес к испанскому жилью неуклонно растет.
Следите за новыми сериями нашего спецпроекта «Испанская мечта»!
Prian.ru: последние новости
Центробанк Чехии введет новые ограничения по ипотечным кредитам Иностранцы все реже доверяют деньги банкам Эстонии Том Джонс продает виллу в Беверли-Хиллз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем364
Найдено тело писателя Сергея Сакина21
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову154
«За что они боролись, на то и напоролись»129
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море291
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение