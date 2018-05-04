В 2017 году иностранцы взяли в Испании 21 000 ипотечных кредитов

Наиболее активной в этом плане областью оказалась Каталония — здесь 20% от всех ипотечных кредитов принадлежит иностранцам. Далее идет Валенсийское сообщество (19%), Андалусия (17%) и Мадрид (14%), сообщает noticia.ru.

Средняя сумма ипотеки, выданная испанскими банками зарубежным инвесторам — €128 500. Это на 1,5% больше, чем в 2016 году, и чуть выше, чем среди местных жителей. Средний ипотечный кредит среди испанцев составил в 2017 году €117 000.

Наиболее активные иностранные заемщики в Испании — румыны: на их долю приходится 11,6% всех кредитов. Чуть отстают британцы (9,3%), китайцы (8,4%) и итальянцы (8,4%).

В целом, в 2017 году количество выданных ипотечных кредитов выросло на 11% в сравнении с 2016 годом, достигнув цифры в 310 000. И это неудивительно, ведь интерес к испанскому жилью неуклонно растет.

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