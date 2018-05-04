В Совфеде оценили введение нового налога

В Совфеде оценили предложение ввести налог для самозанятых

«Те предложенные меры, которые сейчас находятся в законодательстве, к сожалению, не привели к тому, чтобы самозанятые выходили из тени», — отметил сенатор.

По его словам, причин несколько. Например, до конца не определены все категории граждан, которых можно называть самозанятыми. Также неизвестно точное число таких россиян.

«Третий очень важный фактор: мы не чувствуем той границы возможных платежей, которая поставит мотивационный вопрос», — сказал Рязанский.

Он пояснил, что проще платить эти налоги, чем постоянно опасаться каких-либо воздействий со стороны органов надзора, органов власти или налоговых органов

Сенатор добавил, что «кнут и пряник должны работать вместе».