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В Совфеде оценили предложение ввести налог для самозанятых
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В Совфеде оценили предложение ввести налог для самозанятых 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.
«Те предложенные меры, которые сейчас находятся в законодательстве, к сожалению, не привели к тому, чтобы самозанятые выходили из тени», — отметил сенатор.
По его словам, причин несколько. Например, до конца не определены все категории граждан, которых можно называть самозанятыми. Также неизвестно точное число таких россиян.
«Третий очень важный фактор: мы не чувствуем той границы возможных платежей, которая поставит мотивационный вопрос», — сказал Рязанский.
Он пояснил, что проще платить эти налоги, чем постоянно опасаться каких-либо воздействий со стороны органов надзора, органов власти или налоговых органов.
Сенатор добавил, что «кнут и пряник должны работать вместе».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предложение ввести налог на профессиональный доход для самозанятых граждан направлено на то, чтобы помочь им получить официальный статус, а не увеличить поступления в бюджет.
RT на русском: последние новости
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