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Продавец телефонов тайно оформил кредит на доверчивую покупательницу
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Продавец телефонов тайно оформил кредит на доверчивую покупательницу 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Продавец сотовых телефонов нагло пользовался деньгами покупательницы, узнал KOSTROMA.TODAY. Мужчина оформил на нее лишний кредит.
По информации пресс-службы регионального УМВД, в августе прошлого года костромичка пришла в салон сотовой связи, чтобы купить телефон в кредит. По стандартной схеме продавец направил запросы в несколько банков. Костромичка выбрала понравившееся учреждение и оформила кредит.
После того, как она выплатила деньги за телефон, ей начали звонить из другого банка и требовать погасить задолженность. Женщина недоумевала — она уже никому ни чего не была должна. После очередной серии звонков она отправилась в полицию.
По версии следствия, второй кредит на костромичку оформил продавец салона. Когда пришло согласие от еще одного банка, он оформил заявку с данными покупательницы. В итоге в пользование он получил банковскую карту на сумму 29 тысяч рублей. Все деньги он потратил на себя любимого.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Проводится расследование.
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