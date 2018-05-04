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Пенсии и пособия в Адыгее выплачиваются в полном объёме и без задержек
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Пенсии и пособия в Адыгее выплачиваются в полном объёме и без задержек 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В апреле назначение, перерасчёт и выплата пенсий и социальных пособий производились Отделением ПФР по Республике Адыгея своевременно и в полном объёме.
«Ни в одном из районов Адыгеи сбоев в выплате пенсий и пособий не было», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
По данным на 1 апреля 2018 года 127 744 жителя нашей республики получают пенсии и иные социальные выплаты за счёт средств Пенсионного фонда, что составляет 28,2% от общей численности населения региона (453 052 чел.). На их счета в апреле было перечислено более 1 858,2 млн рублей
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