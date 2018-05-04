Ещё
В Госдуме предложили альтернативу МРОТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили альтернативу МРОТ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил депутатам Госдумы ввести для работающих россиян почасовую оплату в размере 100 руб. вместо минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Наша фракция, безусловно, поддержала увеличение МРОТ до прожиточного минимума. Это в принципе дикость, что у нас люди могли зарабатывать меньше, чем требуется для официально установленного "порога выживания". Но проблему работающих бедных эта мера кардинально не решает. Почасовая оплата труда с базовым тарифом в 100 руб. уже увеличила бы минимальную месячную зарплату почти до 17 тыс. руб", — сказал Миронов.
Он также добавил, что к указанному тарифу предлагается применять три повышающих коэффициента — территориальный, отраслевой и профессиональный.
"В зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности, места работы. Реализация этой меры позволила бы гражданам получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций, сокращений, работы на две ставки", — отметил Миронов.
1 мая в России МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом.
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки Сбербанк резко понизил ставки по потребкредитам Минфин не согласовывал с Минтрудом закон о налоге для самозанятых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем304
Найдено тело писателя Сергея Сакина19
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову128
«За что они боролись, на то и напоролись»125
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море280
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение