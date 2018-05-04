МРОТ нашли замену

В Госдуме предложили альтернативу МРОТ

"Наша фракция, безусловно, поддержала увеличение МРОТ до прожиточного минимума. Это в принципе дикость, что у нас люди могли зарабатывать меньше, чем требуется для официально установленного "порога выживания". Но проблему работающих бедных эта мера кардинально не решает. Почасовая оплата труда с базовым тарифом в 100 руб. уже увеличила бы минимальную месячную зарплату почти до 17 тыс. руб", — сказал Миронов.

Он также добавил, что к указанному тарифу предлагается применять три повышающих коэффициента — территориальный, отраслевой и профессиональный.

"В зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности, места работы. Реализация этой меры позволила бы гражданам получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций, сокращений, работы на две ставки", — отметил Миронов.