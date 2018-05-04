Энерготрансбанк предлагает вклад «Энергия лета» 

Калининградский Энерготрансбанк ввел вклад «Энергия лета».
Его минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок размещения — четыре месяца. Депозит открывается под 6,5% годовых, а через интернет-банк — под 6,8%. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Пополнение счета возможно суммами от 3 тыс. рублей в течение всего срока действия вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока фактического нахождения денежных средств во вкладе: при сроке от одного до 60 дней ставка составит 0,01%, 61—90 дней — 3,5%, 91—119 дней — 4% годовых», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.