Энерготрансбанк предлагает вклад «Энергия лета»

Калининградский Энерготрансбанк ввел вклад «Энергия лета».

Его минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок размещения — четыре месяца. Депозит открывается под 6,5% годовых, а через интернет-банк — под 6,8%. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Пополнение счета возможно суммами от 3 тыс. рублей в течение всего срока действия вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.