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Почти 20 тысяч жителей Самарской области не смогут вылететь за границу из-за долгов
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Почти 20 тысяч жителей Самарской области не смогут вылететь за границу из-за долгов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Около 8 тысяч человек оказались невыездными из-за неуплаты алиментов. Их общий долг составляет более 845 миллионов рублей. Судебные приставы Самарской области передали в погранслужбу ФСБ свыше 29 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы страны. К началу апреля общая сумма долга граждан в губернии превысила 16,6 млрд рублей. Уже сейчас проблемы с вылетом из России возникнут у 19,8 тысяч жителей Самарской области. Отказать в зарубежном вояже могут уже при долге в 30 тысяч рублей. Однако для некоторых категорий исполниительных производств эта граница снижена. Так, например, в аэропорту могут развернуть родителя, не заплатившего 10 тысяч рублей алиментов. Сейчас процедура снятия ограничений существенно упрощена. Раньше она занимала до 10 рабочих дней. Теперь разрешить вылет могут уже на следующие сутки после погашения задолженности, при условии, что информация об оплате поступила в систему. Однако УФССП России по Самарской области рекомендует каждому гражданину перед отпуском или командировкой проверять наличие долгов на официальном сайте ведомства или с помощью мобильного приложения.
Фото: pixabay.com
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