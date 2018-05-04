Саратовский банк перестанет выдавать кредиты и принимать вклады

На сайте банка говорится, что на основании решения общего собрания акционеров запущен его переход к форме расчетной небанковской кредитной организации. Это значит, что «Синергия» не будет выдавать кредиты, принимать вклады и открывать счета физических лиц, а сконцентрируется на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц. «По текущим действующим счетам и вкладам Банк осуществляет расходные операции в полном объеме», — говорится в официальном сообщении.

«Синергия» была основана в 1994 году. По данным портала Банки.ру, небольшой региональный банк специализируется на кредитовании и обслуживании корпоративных клиентов, в частности, химической промышленности. По величине активов он занимает 440-е место в России и шестое в Саратовской области

По информации Центробанка, «Синергия» находится под «значительным влиянием» предпринимателей Леонида Мокроусова и Константина Лефтерова. Доля почти в 68% в «Синергии» принадлежит «Банковской холдинговой компании». В ее учредителях, как и у самого банка, значатся Мокроусов и Лефтеров (по 26,05%), а 47,9% принадлежит компании «Иммо Люксембург», зарегистрированной, как ясно из названия, в европейском государстве. Иностранной компанией 50 на 50 владеют все те же Мокроусов и Лефтеров.

Имена Мокроусова и Лефтерова в области связывают с приватизацией бывшего балаковского завода «Химволокно». Они вместе являлись учредителями предприятия «Аргон», зародившегося на части мощностей промышленного гиганта, а также появившихся по его адресу фирм, например, «Вторресурсы-Балаково».

Уход «Синергии» с рынка банковских услуг ничего не предвещало. По крайней мере, ЦБ серьезных претензий к организации не предъявлял. Только в 2013 году банк уличили в неисполнении требований по противодействию отмыванию нелегальных доходов, за что он получил предупреждение. Наблюдатели отмечают, что после смены статуса банк фактически превратится в расчетного оператора, но при этом будет защищен от рисков, связанных с кредитами. К капиталу небанковских организаций предъявляются более мягкие требования.

О том, что у банка были отдельные проблемы с возвратом кредитов, говорит арбитражная практика. Именно «Синергия» выступала инициатором банкротства известного саратовского бизнесмена, бывшего депутата облдумы Виктора Тюхтина (прежде обанкротился его актив «Вита-Принт»). Другой известный должник «Синергии» — скандальный застройщик Алексей Абасов, который сейчас находится под следствием за мошенничество. Он не вернул банку 3,5 млн рублей, за что теперь может быть признан банкротом как физлицо.

Интересно, что в декабре финансовая организация выставляла на продажу земельный участок площадью 15 га под застройку многоквартирными домами по адресу ул. Орджоникидзе, 1 (территория бывшего авиазавода). В том же районе одна из фирм Абасова, «Град Инвест», обещала возвести пять 27-этажных высоток.

Член Общественной палаты области, банкир Марина Крупчак считает, что действия банков нужно оценивать по тому, служат ли они для сохранения денег клиентов: «Самое главное в банковской системе — не подставить честных держателей средств. Если в „Синергии“ приняли такое решение именно с таким расчетом, могу их только похвалить. Для местной экономики важна не столько региональная принадлежность того или иного банка, сколько его финансовое здоровье. Оптимизация системы, очищение рынка, укрупнение банков, на мой взгляд, служат только для оздоровления экономики».