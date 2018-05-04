Собирать деньги на капремонт смогут только проверенные и богатые банки

Требования к банкам, открывающим счета для накоплений на капремонт, ужесточили 24 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МинЖКХ по СК.

Ставропольском крае 1425 домов из 9192 копят деньги на капремонт на специальных счетах, в России таких МКД более 82 тысяч. Новое постановление правительства поможет защитить интересы жильцов, собирающих средства на капитальный ремонт. Оно повышает требования к банкам, предоставляющим накопительные счета.

По новому законодательству, специальные счета можно открывать в российских банках с кредитным рейтингом не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». Кроме того, капитал организации должен быть не меньше 250 миллиардов рублей.