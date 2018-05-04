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Собирать деньги на капремонт смогут только проверенные и богатые банки
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Собирать деньги на капремонт смогут только проверенные и богатые банки 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Требования к банкам, открывающим счета для накоплений на капремонт, ужесточили 24 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МинЖКХ по СК.
В Ставропольском крае 1425 домов из 9192 копят деньги на капремонт на специальных счетах, в России таких МКД более 82 тысяч. Новое постановление правительства поможет защитить интересы жильцов, собирающих средства на капитальный ремонт. Оно повышает требования к банкам, предоставляющим накопительные счета.
По новому законодательству, специальные счета можно открывать в российских банках с кредитным рейтингом не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». Кроме того, капитал организации должен быть не меньше 250 миллиардов рублей.
Правила вступают в силу уже в конце мая 2018 года. Чтобы обезопасить свои накопления, жильцы будут выбирать банк из перечня на сайте Центробанка. Тем гражданам, которые уже открыли спецсчёт, волноваться не о чем, если их устраивает работа выбранного банка.
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