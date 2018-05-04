Ещё
России нужно перейти на почасовую оплату труда, заявил Миронов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

России нужно перейти на почасовую оплату труда, заявил Миронов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
России нужно перейти на современную зарплатную сетку, основанную на почасовой оплате труда. Об этом заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщается на сайте партии.
Он отметил, что повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года является давно назревшей, но недостаточной мерой.
«Наша фракция, безусловно, поддержала увеличение МРОТ до прожиточного минимума. Это в принципе дикость, что у нас люди могли зарабатывать меньше, чем требуется для официально установленного «порога выживания».
В то же время мы понимаем, что и на сумму в 11 163 рубля в реальности прожить невозможно», — сказал Миронов.
По его словам, проблему бедности можно решить, установив минимальную заплату на уровне 100 рублей в час, что увеличило месячный минимальный заработок до 17 тысяч рублей.
«Кроме того, к базовому тарифу мы предлагаем применять три повышающих коэффициента — территориальный, отраслевой и профессиональный. В зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности, места работы. Реализация этой меры позволила бы гражданам получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций, сокращений, работы на две ставки», — сказал парламентарий.
Парламентская газета: последние новости
Доплаты к пенсиям ко Дню Победы получат более 100 тысяч пенсионеров Емельянов назвал повышение пенсионного возраста антигуманной мерой Цеков: увеличить число рабочих рук можно без повышения пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем324
Найдено тело писателя Сергея Сакина20
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову133
«За что они боролись, на то и напоролись»130
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение