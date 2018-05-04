России нужно перейти на почасовую оплату труда, заявил Миронов

Он отметил, что повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года является давно назревшей, но недостаточной мерой.

«Наша фракция, безусловно, поддержала увеличение МРОТ до прожиточного минимума. Это в принципе дикость, что у нас люди могли зарабатывать меньше, чем требуется для официально установленного «порога выживания».

В то же время мы понимаем, что и на сумму в 11 163 рубля в реальности прожить невозможно», — сказал Миронов.

По его словам, проблему бедности можно решить, установив минимальную заплату на уровне 100 рублей в час, что увеличило месячный минимальный заработок до 17 тысяч рублей.

«Кроме того, к базовому тарифу мы предлагаем применять три повышающих коэффициента — территориальный, отраслевой и профессиональный. В зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности, места работы. Реализация этой меры позволила бы гражданам получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций, сокращений, работы на две ставки», — сказал парламентарий.