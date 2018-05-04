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«Сумма является незначительной». Кубани выделили 42 миллиона из резервного фонда правительства
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«Сумма является незначительной». Кубани выделили 42 миллиона из резервного фонда правительства 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Краснодарский край получит 42,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства России. Дотации выделяются регионам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
В министерстве финансов края рассказали, что направление дополнительных средств в кубанский бюджет связано с повышением уровня минимального размера оплаты труда. Так, с 1 мая по указу президента он составляет 11 163 рубля. При этом увеличение МРОТ коснется миллионов российских граждан, включая работников бюджетной сферы.
По словам экономиста Евгения Змиева, выделенная сумма является незначительной для финансового состояния Краснодарского края. Он считает, что «и без нее краевой бюджет бы справился с дополнительными финансовыми обязательствами».
«Однако ее появление свидетельствует в допрасходах, что в одном из самых экономически развитых регионов России еще есть должности бюджетников, получающих зарплату в размере прожиточного минимума в 11 163 рубля и менее. На них стоит обратить самое пристальное внимание, так как такие зарплаты в разы ниже средней зарплаты по Краснодарскому краю. Декларируя заботу о трудящихся в реальной экономике, о росте их зарплат до среднего по региону и требуя этого роста от бизнеса, властям желательно не забывать о тех, кто зависит непосредственно от них самих и больше, находясь на бюджетной ставке, заработать не может», — заключил экономист.
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