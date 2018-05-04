«Сумма является незначительной». Кубани выделили 42 миллиона из резервного фонда правительства

Краснодарский край получит 42,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства России. Дотации выделяются регионам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

В министерстве финансов края рассказали, что направление дополнительных средств в кубанский бюджет связано с повышением уровня минимального размера оплаты труда. Так, с 1 мая по указу президента он составляет 11 163 рубля. При этом увеличение МРОТ коснется миллионов российских граждан, включая работников бюджетной сферы.

По словам экономиста Евгения Змиева, выделенная сумма является незначительной для финансового состояния Краснодарского края. Он считает, что «и без нее краевой бюджет бы справился с дополнительными финансовыми обязательствами».