В Клину 13 молодых семей получили субсидии на покупку жилья

Тринадцать молодых семей из Клина получили субсидии на покупку жилья, сообщила глава горокруга Алена Сокольская

«В этом (2018 году — ред.) году 13 семей по программе «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации » получили субсидии на покупку жилья. В общей сложности на эти цели из федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 15 миллионов. Доля софинансирования муниципалитета составила шесть миллионов рублей», — сказала Сокольская.

Она добавила, что размер субсидий в зависимости от состава семьи заявителей колеблется от одного до двух миллионов рублей. За последние три года субсидии получили 26 молодых семей из Клина.

По сведениям Клинского информагентства, на сегодняшний день идет формирование программы на 2019 год. Планируется, что в следующем году еще порядка 15 семей получат субсидии на покупку жилья.