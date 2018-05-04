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СМИ узнали о неофициальных черных списках клиентов в банках
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СМИ узнали о неофициальных черных списках клиентов в банках 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские банки заводят неофициальные «черные списки» клиентов, не передавая данные в Росфинмониторинг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Кредитные организации пытаются таким образом обойти сложный механизм двухуровневой реабилитации клиентов из официальных перечней, говорится в статье. Банки, которые предпочитают как можно реже сталкиваться с идентификацией, создали систему, в соответствии с которой отказы в проведении операций нигде не фиксируются.
Многие клиенты среди физических лиц не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют полное право не сообщать пользователям о его причинах. Таким образом, клиент не знает своего статуса и может выяснить его только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию в других банках.
По информации источника издания, в крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с внесением данных в Росфинмониторинг сейчас не превышает 0,01 процента от общего количества отказов. В результате механизм реабилитации клиентов практически не работает.
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