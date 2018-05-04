Будет ли работать налог для самозанятых

Доля теневой экономики в России крайне велика, и Минфин хочет получать с нее налоги. Может ли инициатива по введению налога на самозанятых принести какие-то плоды?

О том, что в стране огромное количество людей работают в тени, говорится уже не первый год, это действительно огромные деньги, которые находятся в тени. Этот сегмент также часто называют "гаражной экономикой".

Обеление хотя бы части могло бы дать бюджету неплохую прибавку, да и на статистические показатели экономики влияние было бы оказано.

Проблема в том, что довольно сложно заставить людей, которые вполне комфортно работают в таких условиях, выйти из тени. Нужно придумать какие-то действительно привлекательные условия, которые будут выгодны в первую очередь самим людям, а не государству.

Что предлагает Минфин? Минфин предлагает ввести 3%-й налог и упростить процедуру заявления о себе: для этого будет создано специальное мобильное приложение.

"Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП. Мы предлагаем этот налог уплачивать с применением современных технологий, которые будут представлять собой "эрзац" ККТ, то есть мобильное приложение, которое каждый может загрузить себе на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц получаемые доходы. Можно зарегистрировать будет, я надеюсь, там и банковскую карту. И по установленной налоговой ставке уплачивать налог, который будет заменять собой НДФЛ при этих доходах, то есть они повторно никакими другими налогами облагаться не будут".

Минфин предлагает установить ставку налога в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам. Обсуждаемый лимит доходов за год, к которым может применяться такая система, — 10 млн руб. По словам Трунина, единственным эффективным способом контроля за уплатой налогов в такой системе является запрос покупателем чеков на оплаченные им товары и услуги. Чтобы у покупателей был стимул запрашивать чеки, Минфин предлагает создать систему "баллов", которыми можно будет оплачивать свои налоги.

Главный вопрос — зачем все это нужно простому предпринимателю? Допустим, человек занимается ремонтом автомобилей, имеет своих постоянных клиентов, выполняет всю работу собственными силами, получает доход. И вот в какой-то момент он решает заявить о себе и отдать государству от 3% до 6% дохода, просто потому, что раньше для этого ему нужно было открыть ИП, счет в банке, а также платить страховые отчисления. Теперь же все просто, и всех этих сложностей нет. Будет ли он это делать?

Скорее всего, нет, потому что в этом для него нет никакого смысла. Вообще сама задача по выводу из тени очень сложная, и предложенные условия вряд ли этому будут способствовать.

На эту тему в Facebook написал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов . Он также сравнил предложение Минфина с тем, что предлагает его команда.

Борис Титов

Минфин выдал свое видение законопроекта о самозанятых. Пока что ясно только то, что налог с самозанятых предлагают брать в процентах — 3% и 6%. Значит, надо считать выручку. И непонятно, что побудит этих людей, до сих пор официально не регистрировавшихся, "выйти на свет". Мы предлагаем порядок, при котором за пять минут купил недорогой патент хоть на месяц, хоть на год — и работай спокойно. Не нужна сложная регистрация, не надо ни вставать на учет, ни сниматься с него. Учет заканчивается автоматически, с истечением патента.

Но самое важное здесь — это то, насколько широкий круг видов микробизнеса попадает под действие законопроекта. Всем известен ныне действующий "закон о гувернантках", которым за все время действия воспользовались несколько сотен человек. В нашем законопроекте 46 видов деятельности, постарались учесть все.