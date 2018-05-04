В Совфеде рассказали о «кнуте и прянике» для самозанятых

России могут ввести налог для самозанятых граждан уже в 2019 году. По словам замминстра финансов Ильи Трунина, тем, кто оказывает услуги физическим лицам, придется платить 3 процента своего дохода в казну государства, а тем, кто обслуживает юридически лица, — 6 процентов. Отмечается, что новые меры будут касаться только самозанятых граждан с доходом до 10 миллионов рублей в год.

В эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, как законодатели пытаются определить, кто и сколько россиян относится к самозанятым (слушайте аудио).

«Те предложенные меры, которые сейчас находятся в законодательстве, к сожалению, не привели к тому, чтобы самозанятые выходили из тени. Причин несколько. Мы до конца не определили все категории граждан, которых можно называть самозанятыми. Вот только-только Министерство юстиции предложило вариант юридического определения категории самозанятых. Во-вторых, учитывая, что эту категорию граждан никто и никогда не регистрировал, мы до конца не знаем точное количество людей, которых можно отнести к этой категории и учет со стороны налоговых служб тоже в этой части не дает ответа по масштабу объема этого социального слоя людей», — посетовал сенатор.

Еще одной трудностью Валерий Рязанский назвал определение размера налога для самозанятых граждан.

«Третий очень важный фактор: мы не чувствуем той границы возможных платежей, которая поставит мотивационный вопрос. Все-таки проще платить эти налоги, чем постоянно опасаться каких-то воздействий со стороны органов надзора, органов власти или налоговых органов . Кнут и пряник должны работать вместе», — сказал сенатор.

Напомним, для самозанятых россиян с 2017 года действуют налоговые каникулы. Для тех, кто заявит о себе, они продлятся до 2019 года.