Аэропорты не выпускают должников

Раннее утро. Аэропорт. После долгого ожидания, наконец, объявили посадку. Люди проходят в салон самолёта и занимают места. Среди них — молодая женщина с двумя детьми. Длинные волосы, убранные в пучок, усталый взгляд. Очень сложно ей было усадить малышей, предпочитающих бегать. И вот, казалось бы, все трудности позади. Но подходит улыбчивая стюардесса, что-то тихо говорит, и мама с детьми направляется к выходу.

Мама в этой истории, как и другие россияне, попала в список невыездных граждан. Вероятнее всего, она забыла оплатить штраф или задолженность по кредиту. Решить проблему на месте нельзя. Сначала нужно привезти квитанцию об оплате долга судебным приставам и дождаться, пока они аннулируют запрет на выезд. Как сообщили News.ru юристы, на это уходит примерно от одной до двух недель.

Раньше людей не выпускали за границу, если их долг достигал 10 тысяч рублей. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении этой планки до 30 тысяч рублей. В итоге тем, у кого долг меньше 30 тысяч, покидать территорию России можно. Однако есть нюансы.

Например, если родитель просрочил выплату алиментов, то он может и не мечтать отдохнуть в другой стране. Как и те, кто по каким-то причинам не возместил компенсацию по потере кормильца или за порчу имущества.

Зачем правительство повысило допустимый долговой порок? Дело в том, что число должников в нашей стране постоянно растёт. Так, с января по май прошлого года на 55% увеличилось число невыездных по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Как отмечают эксперты, в этом году тенденция сохранится. Основную долю должников составляют те, кто брал кредиты. А возвращать деньги банкам становится всё труднее. По информации ФСПП, сумма невозвратных кредитов в 2017 году выросла на 16%, если сравнивать с 2016 годом. Эксперты объясняют это снижением реальных доходов населения и большой нагрузкой у судебных приставов. К сожалению, нет никакой уверенности в том, что во второй половине 2018 года всё изменится к лучшему. Вероятно, число невозвратных кредитов снова вырастет, и ещё больше людей не смогут поехать за границу.

Как проверить, выпустят ли вас в другую страну? Для этого нужно зайти на сайт федеральной службы судебных приставов. Далее в разделе «Банк данных исполнительных производств» выбрать вариант «Поиск физических лиц» и ввести фамилию, имя отчество, а также дату рождения.

Поиск не дал результатов? Значит, можно не волноваться — среди должников вас нет.

Как оспорить решение суда о невыезде? News.ru узнал у эксперта.

Владимир Старинский , управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры»:

«Решение об ограничении выезда принимают либо суд, либо ФССП. Его можно оспорить, но далеко не всегда. В моей практике был такой случай, когда жалобу удовлетворили, так как ограничение на выезд нарушало права третьего лица — несовершеннолетней дочери. Она собиралась за границу на учёбу. При этом у истца были справки из бухгалтерии, которые подтверждали удержание части заработной платы в часть долга по кредиту.

Также часто возникают ситуации, когда должники не успевают оспорить решение судебного пристава в течение 10 суток. Например, человека задерживают в аэропорту из-за запрета на выезд — он поступил от ФССП. Однако документальных подтверждений этого не было. Выяснилось, что человеку не сообщили о решении судебных приставов, и он предоставил справку, что нет долгов. Но жалобу из-за действий пограничников не удовлетворили, посчитав их действия законными.

С октября 2017 года процедура погашения долгов и снятия запрета на выезд за границу стала проще и быстрее, так как к ней больше не привлекают банки. Этим занимается судебный пристав-исполнитель, изучая информацию в государственной информационной системе ГИС ГМП».