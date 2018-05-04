Аэропорты не выпускают должников 

Раннее утро. Аэропорт. После долгого ожидания, наконец, объявили посадку. Люди проходят в салон самолёта и занимают места. Среди них — молодая женщина с двумя детьми. Длинные волосы, убранные в пучок, усталый взгляд. Очень сложно ей было усадить малышей, предпочитающих бегать. И вот, казалось бы, все трудности позади. Но подходит улыбчивая стюардесса, что-то тихо говорит, и мама с детьми направляется к выходу.
Мама в этой истории, как и другие россияне, попала в список невыездных граждан. Вероятнее всего, она забыла оплатить штраф или задолженность по кредиту. Решить проблему на месте нельзя. Сначала нужно привезти квитанцию об оплате долга судебным приставам и дождаться, пока они аннулируют запрет на выезд. Как сообщили News.ru юристы, на это уходит примерно от одной до двух недель.
РИА Новости/Руслан Кривобок
Раньше людей не выпускали за границу, если их долг достигал 10 тысяч рублей. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении этой планки до 30 тысяч рублей. В итоге тем, у кого долг меньше 30 тысяч, покидать территорию России можно. Однако есть нюансы.
Например, если родитель просрочил выплату алиментов, то он может и не мечтать отдохнуть в другой стране. Как и те, кто по каким-то причинам не возместил компенсацию по потере кормильца или за порчу имущества.
Зачем правительство повысило допустимый долговой порок? Дело в том, что число должников в нашей стране постоянно растёт. Так, с января по май прошлого года на 55% увеличилось число невыездных по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).
Как отмечают эксперты, в этом году тенденция сохранится. Основную долю должников составляют те, кто брал кредиты. А возвращать деньги банкам становится всё труднее. По информации ФСПП, сумма невозвратных кредитов в 2017 году выросла на 16%, если сравнивать с 2016 годом. Эксперты объясняют это снижением реальных доходов населения и большой нагрузкой у судебных приставов. К сожалению, нет никакой уверенности в том, что во второй половине 2018 года всё изменится к лучшему. Вероятно, число невозвратных кредитов снова вырастет, и ещё больше людей не смогут поехать за границу.
Как проверить, выпустят ли вас в другую страну? Для этого нужно зайти на сайт федеральной службы судебных приставов. Далее в разделе «Банк данных исполнительных производств» выбрать вариант «Поиск физических лиц» и ввести фамилию, имя отчество, а также дату рождения.
Поиск не дал результатов? Значит, можно не волноваться — среди должников вас нет.
Как оспорить решение суда о невыезде? News.ru узнал у эксперта.
Владимир Старинский, управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры»:
«Решение об ограничении выезда принимают либо суд, либо ФССП. Его можно оспорить, но далеко не всегда. В моей практике был такой случай, когда жалобу удовлетворили, так как ограничение на выезд нарушало права третьего лица — несовершеннолетней дочери. Она собиралась за границу на учёбу. При этом у истца были справки из бухгалтерии, которые подтверждали удержание части заработной платы в часть долга по кредиту.
Также часто возникают ситуации, когда должники не успевают оспорить решение судебного пристава в течение 10 суток. Например, человека задерживают в аэропорту из-за запрета на выезд — он поступил от ФССП. Однако документальных подтверждений этого не было. Выяснилось, что человеку не сообщили о решении судебных приставов, и он предоставил справку, что нет долгов. Но жалобу из-за действий пограничников не удовлетворили, посчитав их действия законными.
С октября 2017 года процедура погашения долгов и снятия запрета на выезд за границу стала проще и быстрее, так как к ней больше не привлекают банки. Этим занимается судебный пристав-исполнитель, изучая информацию в государственной информационной системе ГИС ГМП».