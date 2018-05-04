Молодые семьи получат 123 млн рублей на жилье в Волгоградской области

305 молодых волгоградских семей получат в 2018 году в общей сложности 123,6 миллиона рублей в качестве субсидий на покупку или строительство жилья.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, деньги будут направлены из региональной казны 40 городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям, которые в свою очередь выплатят средства молодым парам. 48,7 миллиона выделяемых рублей поступят к ним от федеральных властей. Муниципалитеты должны будут софинансировать эти расходы.