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Молодые семьи получат 123 млн рублей на жилье в Волгоградской области
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Молодые семьи получат 123 млн рублей на жилье в Волгоградской области 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
305 молодых волгоградских семей получат в 2018 году в общей сложности 123,6 миллиона рублей в качестве субсидий на покупку или строительство жилья.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, деньги будут направлены из региональной казны 40 городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям, которые в свою очередь выплатят средства молодым парам. 48,7 миллиона выделяемых рублей поступят к ним от федеральных властей. Муниципалитеты должны будут софинансировать эти расходы.
Отметим, что за последние четыре года выплаты получили 1 360 молодых пар. В программе могут принимать участие семьи с детьми, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Однако родители должны находиться в возрасте до 35 лет. Они также должны иметь регистрацию в Волгоградской области, и как минимум один из них — российское гражданство. Кроме того, семья обязана подтвердить свою платёжеспособность. Субсидию семья имеет право потратить на приобретение готового жилья, строительство индивидуального дома, пай в ЖСК, а также использовать ее как первоначальный взнос за ипотеку, погашение основного долга и процентов.
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