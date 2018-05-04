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В Самаре волонтеров ЧМ обучают финансовой грамотности
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В Самаре волонтеров ЧМ обучают финансовой грамотности 

Волга Ньюс 30 минут назад
Специалисты самарского отделения Банка России выступили перед волонтерами с лекцией на образовательном модуле «Инструктаж», организованном Центром привлечения и подготовки волонтеров Чемпионата мира города-организатора Самары.
Волонтеров познакомили с правилами совершения наличных и безналичных платежей, рассказали о наиболее востребованных видах услуг с использованием банковских карт и правилах их безопасного использования, объяснили, как не стать жертвой мошенников и что делать с поврежденными деньгами.
Большой интерес вызвал обзор типичных ситуаций, с которыми сталкиваются люди при использовании банковских платежных карт, и в которых гостям города может понадобиться помощь. Например, как понять, что банкомат принимает карту той или иной платежной системы; можно ли получить рубли, если счет карты в иностранной валюте; что делать, если банкомат не возвращает карту, если карту потеряли или она украдена.
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