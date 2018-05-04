РСХБ выдал южноуральским фермерам свыше 340 млн рублей льготных кредитов 

За четыре месяца текущего года Челябинский филиал Россельхозбанка предоставил представителям малых форм хозяйств на проведение сезонных работ свыше 340 млн льготных кредитов. Большая часть заемных средств направлена на закупку семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, ГСМ, запчастей к сельхозтехнике. Финансовая поддержка банка дает возможность заблаговременно подготовить необходимую материально-техническую базу для выполнения посевных работ.
«Мы понимаем важность своевременного финансирования посевной кампании региона, поэтому данному направлению деятельности в филиале всегда уделяется особое внимание», — отметил директор Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» Константин Болдырев.