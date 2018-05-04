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За 4 месяца 2018 года молодые мамы Зауралья получили больше 300 миллионов рублей
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За 4 месяца 2018 года молодые мамы Зауралья получили больше 300 миллионов рублей 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
За январь-апрель этого года молодым мамам Зауралья по соцстрахованию выплачено более полутора тысяч пособий по беременности и родам. Всего на эти цели потрачено более 130 миллионов рублей. Еще около 165 миллионов выделено на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет — всего такую поддержку с начала года получили более 20 тысяч зауральцев.
— С 1 мая 2018 года в Курганской области, как и в целом по России, вырос минимальный размер оплаты труда. В Зауралье он теперь равен 11 163 рублям. Увеличение МРОТа касается не только бюджетников и работников коммерческой сферы, но и молодых родителей, получающих детские пособия, — напоминает пресс-служба Курганского регионального отделения Фонда социального страхования.
Минимальный размер пособия по беременности и родам в Курганской области составляет 59 087 рублей с учетом уральского коэффициента. Минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 5135 рублей. Пособия, назначенные до 1 мая, перерасчету не подлежат.
Напомним, с выплатой зауральского материнского капитала, который должны получать молодые семьи, оформившие займ через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию, в области возникли проблемы.
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