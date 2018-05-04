Банки отказывают россиянам по-новому 

Новый механизм реабилитации клиентов-отказников российских банков привел к тому, что кредитные организации отказывают им в проведении операций по-новому. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Механизм двухуровневой реабилитации заработал в апреле. Он подразумевает возможность клиентов обратиться в банк с запросом на исключение из черного списка, а в итоге добраться и до межведомственной комиссии ЦБ, которая и может реабилитировать его.
Однако с тех пор банки, чтобы сократить активность клиентов в своей реабилитации, начали отказывать им фактически неофициально, то есть не оформляя попадание клиентов в черный список через Росфинмониторинг.
В результате клиенты не могут быть реабилитированы, так как отказ никак не зафиксирован, а сами клиенты чаще всего не требуют какого-либо его документального подкрепления, чем банки и пользуются.
По информации издания, в настоящее время доля «настоящих» отказов, то есть через Росфинмониторинг, составляет не более 0,01% от общего количества отказов.