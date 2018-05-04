Ещё
Траты на дачи выросли в 2-3 раза у новосибирцев — «Яндекс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву ждет "второе пришествие"
Москву ждет "второе пришествие"

Траты на дачи выросли в 2-3 раза у новосибирцев — «Яндекс» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По сравнению с апрелем 2017 года, число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые сибиряки оплатили через «Яндекс. Кассу», в целом выросло в 7,2 раза. Учитывались покупки пользователей из Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Томска и других сибирских городов.
Средний чек жителей Сибири за товары для дома и сада увеличился в два раза — до 4780 рублей. На товары для активного отдыха люди тратят в среднем за раз 6600 рублей — это на 75% больше, чем в апреле прошлого года. Cредний чек за садовые растения вырос в 3,5 раза — до 3020 рублей.
Если смотреть по другим федеральным округам, то самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7000 рублей), самый маленький — на юге России (3760 рублей). Зато южане больше всех тратят в среднем за раз на товары для активного отдыха (9450 рублей). Самый большой средний платеж за садовые растения — в Дальневосточном округе (5550 рублей).
По данным «Яндекс. Маркета», в апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос россиян на мангалы — в пять раз по сравнению с серединой минувшего марта. Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза. Многие дачники решили обновить теплицы и каркасные сооружения для огородов — спрос на эти товары увеличился в 4,2 раза. Из садовой техники пользователи активно интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.
«Яндекс» постоянно анализирует покупательскую активность пользователей. В 2017 году сервис «Яндекс. Деньги» рассказал, как новосибирцы провели лето. Оказалось, в прошлый летний сезон жители Новосибирска резко увеличили траты на развлечения по сравнению с летом-2016 — в 6,5 раза.
Все новости Новосибирской области: последние новости
POS-терминалы появятся в отдаленных селах Новосибирской области Всех россиян пронумеруют в 2019 году Два российских летчика погибли в Сирии – подробности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки отказывают россиянам по-новому54
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали219
Скрипаля отравили полной рюмкой82
Москву ждет «второе пришествие»3
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub11
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
01:25
Москву ждет «второе пришествие»
Общество Новости Москвы
01:46
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали
Происшествия Оружие
04:10
Скрипаля отравили полной рюмкой
Происшествия
10:00
Банки отказывают россиянам по-новому
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение