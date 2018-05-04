Траты на дачи выросли в 2-3 раза у новосибирцев — «Яндекс»

Омска, Красноярска, Барнаула, По сравнению с апрелем 2017 года, число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые сибиряки оплатили через «Яндекс. Кассу», в целом выросло в 7,2 раза. Учитывались покупки пользователей из Новосибирска Томска и других сибирских городов.

Средний чек жителей Сибири за товары для дома и сада увеличился в два раза — до 4780 рублей. На товары для активного отдыха люди тратят в среднем за раз 6600 рублей — это на 75% больше, чем в апреле прошлого года. Cредний чек за садовые растения вырос в 3,5 раза — до 3020 рублей.

Если смотреть по другим федеральным округам, то самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7000 рублей), самый маленький — на юге России (3760 рублей). Зато южане больше всех тратят в среднем за раз на товары для активного отдыха (9450 рублей). Самый большой средний платеж за садовые растения — в Дальневосточном округе (5550 рублей).

По данным «Яндекс. Маркета», в апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос россиян на мангалы — в пять раз по сравнению с серединой минувшего марта. Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза. Многие дачники решили обновить теплицы и каркасные сооружения для огородов — спрос на эти товары увеличился в 4,2 раза. Из садовой техники пользователи активно интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.