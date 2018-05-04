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Можно ли расплачиваться сувенирной монетой?
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Можно ли расплачиваться сувенирной монетой? 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Юлия СлепцоваКак объяснила заместитель управляющего Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России Юлия Слепцова, трёхрублёвую серебряную монету к 100-летию Кемерова Банк России выпустил в обращение 15 марта. Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, поэтому её обязательно должны принимать везде. В магазинах ей, конечно, расплачиваться можно, но нужно учитывать, что её принимают только по номинальной цене — три рубля. Поэтому, если возникла необходимость, лучше продать её в банке. Каждый банк сам устанавливает стоимость юбилейных монет. На оборотной стороне кемеровской монеты изображены памятник Михайле Волкову и здание городской администрации. «Памятные монеты делятся на монеты из недрагоценных металлов и из драгоценных металлов. Первые Банк России выпускает в обращение бесплатно через банки, которые затем распространяют их среди населения при расчётах. Монеты же из драгоценных металлов (золото, серебро, палладий, платина) кредитные организации покупают у Банка России и затем реализуют населению в качестве инвестиционных денег», — объясняет Юлия Слепцова. Тираж у монеты ограничен — 2 тыс. штук.
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