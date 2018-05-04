Небольшая разница. Средний доход против реальных расходов

По данным Кемеровостата, средняя зарплата в Кузбассе растёт чуть ли не каждый месяц. Одновременно с этим на протяжении длительного времени снижались наши реальные доходы. В последнее время ситуация стала меняться: по сравнению с прошлым годом доходы за январь-февраль подросли. В подробностях разбиралась корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Как это работает?

Как показывает статистика, среднемесячная номинальная начисленная зарплата растёт в Кузбассе регулярно. В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подросла на 14,8%, а январский рост составил 12,9%. Между тем наши реальные доходы буквально таяли. В январе снижение составило 13,3%! Но свежая статистика даёт радужные цифры: в январе-феврале 2018 г. мы заработали на 13,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Владимир Шабашев

Однако говорить о том, что началась новая тенденция, ещё рано. Рост доходов доктор экономических наук, профессор КемГУ Владимир Шабашев объясняет низким уровнем инфляции. «За один месяц говорить об изменениях сложно. Чтобы уловить тенденцию, нужно, чтобы она повторялась хотя бы в течение полугода. Сейчас пока наметились изменения, но что будет завтра, предугадать невозможно. Российская статистика (Кузбасс в этом плане не исключение) говорит о том, что последние четыре года шло явное снижение реальных доходов населения. Это, прежде всего, объяснялось большой инфляцией. Сейчас, конечно, средняя инфляция по стране не такая уж и большая, чуть больше 2%. Однако это усреднённая цифра. При её расчете не учитывается, что цена на некоторые продукты питания, которые пользуются самым большим спросом, у потребителя дорожали активнее», — объясняет Владимир Алексеевич.

Какие цены?

Как объясняет Владимир Шабашев, уровень жизни оценивается именно исходя из реальных доходов, а не из средней зарплаты. Ведь последняя не учитывает, сколько мы отдадим на обязательные платежи с учётом инфляции и сколько нам нужно будет оставить в магазине, чтобы купить самое необходимое. Пока, к счастью, цены действительно замедлили свой бег. В марте продукты подорожали на 0,2%, с начала года — на 0,9%. В марте больше всего подорожали фрукты и овощи, а также молочная продукция. Зато подешевели мясо, рыба и крупы.

Сколько заработали кузбасские чиновники?

Заместители губернатора отчитались о своих доходах. Больше всех задекларированный доход у и. о. замгубернатора по вопросам образования, культуры и спорта Елены Пахомовой . Но в декларации указано, что большую его часть составляет выручка от продажи квартиры. На втором месте — и. о. первого заместителя губернатора Владимир Чернов . Он в прошлом году продал квартиру и машину. У заместителя губернатора по экономическому развитию Дениса Шамгунова и заместителя по социальным вопросам Алексея Сергеева доходы за год не изменились.

2017 год 2016 год Елена Пахомова

10,9 млн руб.

2,4 млн руб.

Владимир Чернов

5,5 млн руб.

1,6 млн руб.

Денис Шамгунов

1,7 млн руб.

1,7 млн руб.

Алексей Сергеев

1,7 млн руб.

1,7 млн руб.