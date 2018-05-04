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Обзор прессы: все больше россиян предпочитают проводить отпуск на даче
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Обзор прессы: все больше россиян предпочитают проводить отпуск на даче 

Мир24 17 минут назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 4 мая.
На матчи чемпионата мира по футболу в России проданы почти 90% билетов. И половину из них приобрели российские болельщики. Об этом пишут «Ведомости».
За город вместо заграницы. Все больше россиян предпочитают проводить летний отпуск на дачах. Как на своих, так и на арендованных. Об этом пишет «Российская газета». По данным издания, спрос на аренду по сравнению с прошлым годом вырос на 8%. По мнению опрошенных газетой экспертов, интерес к такому отдыху связан с ростом курса валют и подорожанием путевок за границу. Его не может не быть. 83% россиян считают себя счастливыми, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийский центр исследования общественного мнения. Для трети опрошенных главное условие счастья — наличие семьи и детей. 16% респондентов назвали счастьем крепкое здоровье — как свое, так родных и близких. А для 14% счастье — это хорошая работа. 9 мая в честь Дня Победы в 15 московских парках запустят фейерверки. Первые залпы прогремят ровно в 10 часов вечера. За пять минут над российской столицей прогремят более 80 тысяч залпов, пишет «Вечерняя Москва». { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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