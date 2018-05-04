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Самозанятым россиянам увеличат предел по доходу
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Самозанятыми назовут россиян с доходом до 20 млн рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общественная организация «Опора России» предложила установить верхнюю границу доходов для самозанятых россиян в размере 20 миллионов рублей в год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу организации Александра Калинина.
Он подчеркнул важность определения уровня получаемых самозанятыми гражданами средств.
"Вместо возможных 10 миллионов рублей считаем необходимым установить планку в 20 миллионов рублей", — Александр Калинин.
При этом в «Опоре России» полагают, что введение для самозанятых россиян ответственности за выплату страховых и пенсионных взносов излишне. Калинин заметил, что многие из них постоянно работают, а соответствующие взносы выплачивает работодатель.
Организация поддержала инициативу Минфина, которая предполагает появление в РФ с 2019 года налога для данной категории россиян со ставкой 3%.
«Мы поддерживаем данную инициативу. Остается только убедить в востребованност"ый уровень налогообложения в 3%», — добавил Калинин.
С предложением ввести в России с указанного срока налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых Минфин выступил в четверг, 3 мая. В министерстве предложили установить предельный размер доходов, попадающий под этот режим, в размере десяти миллионов рублей в год.
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