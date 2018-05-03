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Минтруд не получал предложения Минфина о налогах на доходы самозанятых
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Минтруд не получал предложения Минфина о налогах на доходы самозанятых 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА,3 мая. /ТАСС/. Законопроект о налогах на профессиональный доход для самозанятых не поступал в Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.
"Данный законопроект в Минтруд не поступал", — сказал представитель пресс-службы.
Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил журналистам, что Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах.
До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для граждан, которые сами обеспечивают себе доход. От налогов освободили три категории самозанятых россиян: домработниц, сиделок и репетиторов. Этим категориям было разрешено работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя.
Согласно действующему законодательству, самозанятые граждане к концу года должны будут определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в России порядка 15 млн самозанятых, за которых «не уплачиваются взносы, соответственно, не учитываются пенсионные права». По информации Минфина, количество самозанятых в России доходит до нескольких сотен тысяч человек.
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