Минфин не согласовывал с Минтрудом закон о налоге для самозанятых

Законопроект о налоге для самозанятых, разработанный Минфином РФ , не поступал на согласование в Минтруд . Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подобный законопроект не поступал в Минтруд России ", — уточнили в пресс-службе.

Ранее Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход, призванный вывести из теневого сектора самозанятых и граждан, которые работают без официального трудоустройства.

"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%", — сказал замминистра финансов Илья Трунин

Трунин уточнил, что ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и в течение месяца планирует опубликовать.