В Минэкономразвития прокомментировали предложение ввести налог для самозанятых

Как заявили в ведомстве, это та же концепция правового режима для самозанятых, которая была заявлена министром экономического развития Максимом Орешкиным 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.

«Данный подход обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова . До настоящего времени велась его доработка, Минфин как ответственный за налоговую политику, законодательно оформил предложения», — уточнили в Минэкономразвития.

Ранее в Министерстве финансов предложили ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые россияне.