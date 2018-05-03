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В Минэкономразвития прокомментировали предложение ввести налог для самозанятых
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В Минэкономразвития прокомментировали предложение ввести налог для самозанятых 

RT на русском 1 час назад
В Минэкономразвития отреагировали на предложение Министерства финансов ввести налог для самозанятых граждан, сообщает «Газета.Ru».
Как заявили в ведомстве, это та же концепция правового режима для самозанятых, которая была заявлена министром экономического развития Максимом Орешкиным 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.
«Данный подход обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. До настоящего времени велась его доработка, Минфин как ответственный за налоговую политику, законодательно оформил предложения», — уточнили в Минэкономразвития.
Ранее в Министерстве финансов предложили ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые россияне.
RT на русском: последние новости
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